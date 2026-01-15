В Ростовской области количество цветочных магазинов выросло на 14% за три года

С декабря 2022 года по декабрь 2025 года количество цветочных магазинов в Ростовской области увеличилось на 14,3% — с 557 до 637. По этому показателю регион занял второе место в России, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Более высокие темпы роста цветочного бизнеса отмечены лишь в Татарстане — на 15,6%. Москва и Санкт-Петербург заняли третье и четвертое места соответственно с показателем 13,1%.

По абсолютному приросту Ростовская область заняла пятое место. В регионе за три года были открыты 80 точек продаж цветов.

По общему числу цветочных магазинов регион также оказался на пятом месте. По этому показателю лидируют Московская область и Москва.

Аналитики отмечают, что большую долю цветочного рынка составляют индивидуальные предприниматели — 94,6%. На юридические лица приходится почти 5,4%.

Наталья Белоштейн