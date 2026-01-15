Свердловский облсуд утвердил отставку мэра Серова в связи с утратой доверия

Свердловский областной суд признал законным решение Серовского районного суда, который в сентябре удовлетворил требования городского прокурора и досрочно прекратил полномочия мэра Василия Сизикова в связи с утратой доверия, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Сизиков (справа)

Фото: Василий Алексеев Василий Сизиков (справа)

Фото: Василий Алексеев

Представители надзорного ведомства в марте предложили думе Серова отправить в отставку градоначальника из-за неполных сведений в декларациях о его доходах за 2020-2023 годы, однако получили отказ.

Суд первой инстанции признал решение депутатов незаконным и встал на сторону прокуратуры. Решение суда обжаловал административный ответчик – дума Серовского округа, сам Василий Сизиков и лицо, не привлеченное к участию в деле – губернатор Свердловской области Денис Паслер. Свердловский облсуд оставил решение Серовского райсуда без изменения, а жалобу губернатора без рассмотрения.

По данным прокуратуры, Василий Сизиков при предоставлении сведений о доходах за 2020-2023 годы не указал наличие финансовых обязательств перед компанией «Ек-Строй», с которой в апреле 2020 года заключил договор на завершение работ по строительству дома за 5,5 млн руб.

Мэр также не сообщил о получении дохода в 6,5 млн руб. за 2021 год. Как оказалось, до 2016 года он владел домом и земельным участком в селе Каменка (Тюменская область), которые передал матери. Когда она продала объекты недвижимости в мае 2021 года, то перечислила средства Василию Сизикову. Кроме того, мэр продал строительные материалы, не сообщив в декларации о вырученных 2 млн руб.

Прокуратуру заинтересовала и сделка по приобретению главой Серова квартиры за 26,3 млн руб. и двух машиномест по 2,2 млн руб. каждое у застройщика «Брусника» — в 2023 году он вместе с матерью внес 9,5 млн руб., но затем расторг договор. Происхождение 5,5 млн руб. из этой суммы показалось надзорному органу сомнительным: Василий Сизиков не декларировал получение такой суммы за 2023 год, а у его матери такая «финансовая возможность отсутствует».

Защита градоначальника и сам Василий Сизиков, который присутствовал в суде, заявили об отсутствии нарушения антикоррупционного законодательства. Комментировать решение суда и планы по его обжалованию журналистам мэр не стал.

Василий Сизизиков был утвержден главой Серова в 2018 году, в 2023 году депутаты местной думы переизбрали его на второй срок. Ранее, с 2014 года, он работал заместителем директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», с 2015 года — первым заместителем главы администрации Верхотурья (Свердловская область), с 2016 года — сити-менеджером муниципалитета, с 2017 года — заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Василий Алексеев