В Ростове-на-Дону удалось избежать коммунальных аварий на новогодних каникулах

В Ростове-на-Дону в период новогодних и рождественских праздников не зафиксировали серьезных аварий на коммунальных сетях, а локальные инциденты устранялись в установленные сроки. Об сообщил глава города Александр Скрябин.

Две недели службы функционировали в режиме повышенной готовности. В то же время власти отмечают, что после ремонта подземных коммуникаций в праздничные дни осталось множество разрытий. Подрядчикам поручено оперативно восстановить и благоустроить такие участки. Организации, ответственные за разрытия, планируют привлечь к ответственности, отметили в администрации.

Константин Соловьев