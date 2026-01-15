Жительница Ростова-на-Дону приговорена к 9 годам колонии за торговлю наркотиками

Красносулинский районный суд вынес приговор жительнице Ростова-на-Дону по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Ее приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в ходе судебного разбирательства с участием государственного обвинителя установлено, что в 2024 году подсудимая через интернет получила от неизвестного лица килограмм синтетического наркотического вещества.

После расфасовки на отдельные порции фигурантка планировала разместить наркотики в тайниках на территории области для последующей продажи наркозависимым. Однако реализовать преступный план не удалось — правоохранители задержали ее до совершения сбыта. Наркотические средства были изъяты.

Суд признал ростовчанку виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Уголовное дело в отношении лица, передавшего наркотики, выделено в отдельное производство.

Валентина Любашенко