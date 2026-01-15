На Кубани задержан участник ограбления ломбарда, скрывавшийся от следствия 5 лет

На Кубани задержали 39-летнего жителя Адыгеи, который вместе с сообщником ограбил ломбард в Белореченске в декабре 2020 года, похитив украшения на 2,9 млн руб. Подозреваемый находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В декабре 2020 года двое мужчин в костюмах индивидуальной защиты и респираторах совершили налет на ломбард на улице Ленина в Белореченске. Преступники распылили газовый баллончик в сторону продавщицы, разбили витрину и украли 126 ювелирных изделий.

Одного из участников налета полицейские поймали по горячим следам. Второму удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск. Правоохранители установили личность беглеца и недавно задержали его. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За грабеж ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают местонахождение иных лиц, причастных к совершению этого преступления.

Никита Бесстужев