Сербия и Венгрия рассчитывают завершить переговоры по NIS до 18 января

Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в сербской энергокомпании NIS. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает РТС.

По ее словам, в настоящее время рассматривается возможность проведения переговоров между российскими акционерами NIS и компанией MOL, а также с другими потенциальными партнерами. После этого предполагается обращение к администрации США с просьбой о продлении лицензии. Это требуется для создания условий, позволяющих продолжить переговорный процесс и завершить его в срок, определенный американской стороной.

Министр также сообщила, что параллельно обсуждается межгосударственный договор между Сербией и Венгрией, который должен закрепить принципы сотрудничества в энергетике и партнерство в NIS. Ожидается, что до конца недели возобновит работу НПЗ в Панчево, поскольку на этой неделе осуществлялись поставки сырой нефти.

Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что правительство Венгрии поддерживает намерение MOL выкупить акции NIS. По его словам, этот шаг станет важным фактором для обеспечения безопасности поставок в Центральной Европе.

В начале 2025 года NIS была включена в американский SDN List, а срок переговоров о продаже российского пакета был продлен OFAC до 24 марта. Компания занимается разведкой и добычей углеводородов, владеет НПЗ в Панчево и управляет сетью более чем из 400 АЗС. «Газпром нефти» принадлежит 50% NIS, «Газпрому» — 6,15%, еще 29,87% — у Сербии, остальное — у миноритариев.