Детский сад в Краснодаре временно закрыли из-за аварии на канализационных сетях

Детский сад №219 в Краснодаре временно прекратил работу до 16 января из-за аварии на канализационных сетях микрорайона, которая привела к подтоплению подвала и появлению неприятного запаха в помещениях. Об этом сообщает МЦУ краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Устранение засоров канализации в микрорайоне Краснодара ведется с 28 декабря 2025 года. Отмечается, что погодные условия осложнили ликвидацию аварийной ситуации для специалистов. Сейчас принимаются все меры для скорейшего решения проблемы и восстановления подвала дошкольного учреждения.

«После устранения аварии в детском саду будут проведены необходимые дезинфицирующие мероприятия, затем работа учреждения возобновится»,— отметили в МЦУ Краснодара.

Кроме того, в департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса краевой столицы уточнили, что специалисты ООО «ОВК» и «Краснодар Водоканала» со вчерашнего вечера производят откачку сточных вод. Работы планируется завершить сегодня, 15 января, до 15:00.

Алина Зорина