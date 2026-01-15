В Крыму штормовое предупреждение продлили до 19 января

Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 19 января из-за ожидаемых снегопадов, усиления ветра до 25 м/с, метели и гололедицы. Об этом сообщило главное управление МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16–19 января в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений: снег, 16 и 17 января в южных, восточных районах и в горах интенсивный. Также прогнозируются метель, на дорогах гололедица и усиление северо-восточного ветра 15–20 м/с, а 17, 18 и 19 января местами до 25 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. МЧС рекомендует соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, водителям быть предельно осторожными на дорогах.

Ранее штормовое предупреждение в регионе было объявлено на 13–15 января в связи с сильным снегом. Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в разговоре с ТАСС сообщила, что за минувшие сутки в регионе наблюдалось минимальное количество осадков.

Никита Бесстужев