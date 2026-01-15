Смена регоператора сократила жалобы на вывоз мусора на Кубани на 54%

Количество жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Краснодарском крае сократилось на 54% после начала работы нового регионального оператора. Компания «Южный региональный оператор» приступила к обязанностям в июне 2025 года, сообщил Российский экологический оператор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации РЭО, снижение претензий стало возможным благодаря обновлению парка спецтехники. За период работы организация приобрела 52 новых мусоровоза, 40 из которых — по программе льготного лизинга. Общее количество машин в автопарке составляет 198 единиц на январь 2026 года.

В марте 2025 года стало известно о намерении выбрать нового подрядчика по утилизации мусора для Новороссийска. 8 апреля компания получила статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории города-героя.

Ранее функции выполняла компания «Эко ЮГ». В отношении этого оператора составили более 20 актов о нарушении правил утилизации. Материалы направили в прокуратуру.

В июле «Южный региональный оператор» начал обслуживать территории в Староминской и Новороссийской зонах Краснодарского края. Кроме того, подрядчик работает в Ейском, Каневском, Староминском, Щербиновском и Кущевском районах, Ленинградском муниципальном округе, в Новороссийске и Геленджике.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный региональный оператор» зарегистрировано в Новороссийске в 2016 году. Основной вид деятельности — сбор отходов. Генеральным директором является Виктор Лагуновский.

Никита Бесстужев