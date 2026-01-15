СКР по Башкирии объединил уголовные дела Рауфа Нугуманова и Раифа Абдрахимова

Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии объединил в одно производство уголовные дела в отношении бывшего и действующего топ-менеджеров АО «Башспирт». Об этом в эксклюзивном интервью «Ъ-Уфа» рассказал руководитель отдела Дмитрий Янин. «Данные уголовные дела являются взаимосвязанными, в настоящее время они соединены в одно производство и действия всех фигурантов будут оцениваться в зависимости от роли каждого и степени его участия»,— отметил подполковник юстиции.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал Рауфа Нугуманова виновным в превышении должностных полномочий: гендиректор заключил невыгодные для «Башспирта» договоры аренды памятников архитектуры: Дом Бушмариных на улице Ленина в Уфе (там располагался флагманский магазин компании) и здание Первого губернского музея на улице Пушкина (там планировался ресторан). Господин Нугуманов был приговорен к пяти годам лишения свободы, но позже ВС Башкирии сократил срок наказания на три месяца. Шестой кассационный суд отменил приговор и вернул дело на дополнительное расследование.

Кроме того, из-за продолжения аренды помещений, которые легли в состав уголовного дела господина Нугуманова, под преследование попал нынешний генеральный директор «Башпирта» Раиф Абдрахимов. Он был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в превышении полномочий. По данным «Ъ-Уфа», в конце прошлого года ему переквалифицировали обвинение на растрату.

Олег Вахитов