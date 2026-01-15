«Нам поставлена задача продолжать усиленную борьбу с коррупцией»

В 2025 году следственное управление СКР по Башкирии предоставило журналистам много информационных поводов для публикаций. Ведомство возбудило десятки уголовных дел в отношении чиновников и крупных бизнесменов. Накануне Дня образования Следственного комитета РФ руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии Дмитрий Янин ответил на вопросы по некоторым резонансным уголовным делам.

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии Дмитрий Янин

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии



— Складывается впечатление, что 2025 год был «урожайный» для вашего отдела в плане количества уголовных дел в отношении крупных республиканских деятелей. Оно ошибочное или нет?

— В целом, конечно, ударно поработали, но я бы не сказал, что только в 2025 году. Мы всегда работаем достаточно активно во взаимодействии с оперативными службами МВД, ФСБ и органами прокуратуры. Выявление громких преступлений — было, есть, и, я думаю, будет. В прошлом году выделить что-то одно я конечно не могу, много было дел, начало которым положено, а по многим состоялись обвинительные приговоры. Например, вынесен приговор бывшему председателю госкомитета республики по молодежной политике, бывшему мэру Салавата, несколько сотрудников и председатель госкомитета Башкирии по жилстройнадзору и директор ГКЗ «Башкортостан» привлечены в качестве обвиняемых, и это только малая часть дел, которые находились и находятся сейчас в производстве.

— Под следствие в прошлом году попал еще один бывший вице-премьер – Раиф Абдрахимов. Его уголовное дело связано с делом бывших топ-менеджеров «Башспирта» Рауфа Нугуманова и Александра Компанченко, которые были признаны виновными, но недавно кассационный суд отменил приговор и вернул уголовное дело в прокуратуру. Поэтому сейчас, де-факто, нарушений со стороны бывших сотрудников «Башспирта» нет. Как эта ситуация отражается на уголовном деле Абдрахимова?

— Дело по Нугуманову, Компанченко и Хазигалееву возвращено на дорасследование не потому, что в их действиях нет состава преступления или нет достаточных доказательств их вины, а в связи с указанием суда на необходимость рассмотрения вопроса об увеличении объема обвинения. В том числе суд первой инстанции переквалифицировал обвинение с мошенничества на причинение вреда без признаков хищения, с чем не согласилась кассационная инстанция. Действительно, данные уголовные дела являются взаимосвязанными, в настоящее время они соединены в одно производство и действия всех фигурантов будут оцениваться в зависимости от роли каждого и степени его участия.

— Какие основные тенденции в особо важных делах, которые ваш отдел расследовал в 2025 году? Возросло ли число дел в какой-то конкретной сфере?

— Cпецифика примерно всегда схожая. Во-первых, это взятки за свои должностные обязанности. Во-вторых, это различные виды хищений, в основном в рамках государственных закупок. Типовая ситуация — должностные лица вступают в сговор с коммерческими структурами, фальсифицируют документы относительно рыночной цены товаров, работ и услуг, ограничивают конкуренцию путем включения невыполнимых условий, после победы на торгах полученную «сверхприбыль» делят между собой. Это основные направления преступлений и нам поставлена задача со стороны председателя СКР Александра Ивановича Бастрыкина продолжать усиленную борьбу с коррупцией.

— Как на практике обеспечивается принцип независимости следствия при расследовании дел, затрагивающих интересы влиятельных лиц? Сталкивался ли отдел в 2025 году с попытками незаконного воздействия?

— СКР является самостоятельным органом власти и подчиняется напрямую Президенту РФ. Это главная гарантия независимости следователя. На практике угроз или иных методов давления на меня и моих сотрудников не имелось.

— Можете ли вы выделить одно-два наиболее сложных с точки зрения организации расследования дела 2025 года?

— Сложность дела может быть обусловлена двумя факторами: фактической сложностью расследования, вызванного большим количеством фигурантов, потерпевших, необходимостью проведения сложных и длительных экспертиз; а есть сложность юридическая, заключающаяся в определении точной квалификации преступления, разграничении смежных составов преступлений, необходимости глубокого изучения различных отраслей права. В качестве примера фактической сложности я бы привел дело в отношении сотрудников Госжилнадзора, которые, по нашим данным, получали взятки от строителей. Там десятки обвиняемых, но мы уже вышли на завершающую стадию расследования.

— Некоторые застройщики, которые давали взятки сотрудникам ведомства, пошли на сотрудничество со следствием?

— В Уголовном кодексе предусмотрено освобождение от ответственности за явку с повинной. В этом деле ряд представителей строительной отрасли, дававших взятки, добровольно сообщили об этом в правоохранительные органы. У них были разные причины нарушения закона: у кого-то ее вымогали, мол, плати деньги или будут проблемы с выдачей заключений. В каких-то случаях сами застройщики не успевали выполнить работы в срок, поэтому выходили к сотрудникам Госжилнадзора с предложением выдать нужные бумаги за вознаграждение.

— Досудебное соглашение о сотрудничестве как себя показывает на практике?

— Это важный уголовно-правовой институт, он активно применяется. Подобные соглашения уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент, позволяющий выявить всех соучастников преступления, а также дополнительные эпизоды преступной деятельности.

— В прошлом году вынесли приговор директору строительной компании «Стандарт плюс» Рустему Сайдашеву. Десять лет строгого режима и 100 млн руб. штрафа за покушение на дачу взятки судье арбитражного суда Башкирии. Можете рассказать об этом деле?

— Он участвовал в судебном процессе по оспариванию принадлежности земельного участка в Уфе, и, переживая, что решение будет вынесено не в его пользу, решил передать взятку. Он обратился к знакомому юристу, попросил оказать содействие. Юрист сообщил об этом в правоохранительные органы, был проведен оперативный эксперимент, по результатам которого фигурант был задержан.

— В конце прошлого года также вынесли приговор Игорю Миронову, экс-мэру Салавата. Объясните, пожалуйста, момент, который волнует многих и не совсем понятен мне: в чем состав преступления, если арбитражные суды признали договор на передачу электросетей города законным?

— Решения судов по гражданским делам имеют значение для органов следствия, но не предопределяют виновность либо невиновность лица. У следователя имеется широкий круг полномочий по проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ключевым является наличие ущерба обществу и государству, что и имело место в результате передачи муниципального имущества коммерческой фирме. Кроме того, следствием был определен мотив совершенного преступления и установлено, что оно было совершено умышленно.

— Как в деле «Башспирта», где эксперт полагал, что в деловом центре Уфы можно найти качественные торговые объекты по 600 руб. за квадратный метр?

— Сотрудники «Башспирта» брали за аналоги цены за аренду в центре Москвы.

— Рауф Нугуманов говорил на следствии, что арендовать здание на улице Пушкина под ресторан — была не совсем его идея?

— Он был генеральным директором одного из крупнейших предприятий республики, самостоятельно принимал все решения, подписывал документы, давал необходимые указания подчиненным сотрудникам и оплачивал арендные платежи.

— Когда вы намерены вернуть его уголовное дело в прокуратуру с учетом решения кассации?

— В первом квартале этого года.

— По делу директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина и предпринимателя Гульнары Юриной есть какая-нибудь свежая информация?

— Пока могу ответить только так: расследуем.

— А по «туристическому делу» Артура Идельбаева и главы АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова, которых обвиняют в мошенничестве на 26 млн рублей?

— По этому делу выявлена целая система аффилированных индивидуальных предпринимателей и различных организаций, которые якобы улучшали туристическую привлекательность региона. Ими оформлялись подложные документы о том, что они за счет субсидий организовывают туристические объекты, например, кемпинги и глемпинги. Но, по сути, все это было формальным с одно лишь целью присвоения выделенных государством субсидий. Расследование продолжается, какие-либо подробности сейчас рано озвучивать.

Беседовал Булат Баширов