Гендиректора «Башспирта», обвиняемого в превышении полномочий, арестовали

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии предъявил обвинение генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову.

Фото: Дмитрий Колпаков Раиф Абдрахимов

Как сообщает пресс-служба ведомства, ему инкриминируется превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По ходатайству следствия он арестован до 30 сентября.

Как сообщают «Пруфы», против ареста выступили глава республики Радий Хабиров и председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев: они направили в суд соответствующие ходатайства.

По версии следствия, Раиф Абдрахимов, вступив в должность, «не принял мер к расторжению заведомо экономически невыгодных договоров аренды двух нежилых помещений в городе Уфе, являющихся объектами культурного наследия». Ранее эти договоры были заключены прежним гендиректором компании Рауфом Нугумановым «без проведения конкурсных процедур и оценки экономической обоснованности». В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года «Башспирт» понес убытки в размере более 103 млн руб., перечисленных арендодателям.

В марте Кировский райсуд Уфы вынес приговор Рауфу Нугуманову, экс-директору торгового дома «Башспирт» Александру Компанченко и депутату горсовета Уфы Артуру Хазигалееву. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в превышении должностных полномочий и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Суд приговорил Рауфа Нугуманова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, Артура Хазигалеева — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а Александра Компанченко — к четырем с половиной годам колонии-поселения.

В июле ВС Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений.

Олег Вахитов