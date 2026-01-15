Не договорились на «Берегу роз»

Новосибирская компания «Наукоград» пытается признать недействительными результаты тендера на снос объектов базы отдыха «Берег роз» в лесу Геленджика, проведенного министерством природных ресурсов Краснодарского края. Три года назад кубанский арбитраж постановил, что несколько домов, бассейны и теннисный корт на базе отдыха были возведены с нарушением норм лесного законодательства и подлежат демонтажу. Юристы считают, что обращение в суд — это попытка компании минимизировать финансовый ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено базой отдыха «Берег роз» Фото: предоставлено базой отдыха «Берег роз»

ООО «Наукоград» подало в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление о признании недействительными результатов тендера министерства природных ресурсов Краснодарского края, следует из карточки дела на сайте kad.arbitr.ru. Спорная закупка касается выполнения работ по сносу строений базы отдыха «Берег роз», возведенных в границах арендованного лесного участка в Геленджике. Компания также настаивала на принятии обеспечительных мер в виде приостановления исполнения госконтракта до рассмотрения спора по существу, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. ООО «Наукоград» обжаловало это определение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, сносу подлежат два двухэтажных и один трехэтажный дом, бассейны и крытый теннисный корт. Стоимость контракта составляет 8,5 млн руб., в настоящий момент он находится на этапе исполнения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Наукоград» зарегистрировано в Новосибирске в 2006 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром является Константин Иванов (до сентября 2022 года — Виктор Кузнецов). Выручка компании в 2024 году составила 32,8 млн руб., чистая прибыль — 835 тыс. руб.

В 2022 году Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального минприроды к ООО «Наукоград» о расторжении договора аренды лесного участка рекреационного назначения площадью 39,4 га, который был заключен в 2008 году между обществом и краевыми властями. Изначально участок был выделен под организацию детской спортивно-оздоровительной базы олимпийского резерва для отдыха и занятий спортом, но лагерь так и не был построен. Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», экс-директор ООО «Наукоград» Виктор Кузнецов, на спорном участке расположена база отдыха «Берег роз». По данным публичной кадастровой карты, спорная территория находится в районе Голубой бухты в Геленджике, в непосредственной близости от береговой полосы Черного моря.

Суд обосновал свое решение тем, что арендатор нарушил положения лесного законодательства, которое не допускает возведение капитальных объектов на земельном участке лесного фонда. В документе также говорится, что строения, имеющие признаки капитальных и не предусмотренные проектом освоения лесов, выявили в ходе рейда работники лесного хозяйства. Ответчик, напротив, доказывал в суде, что спорные объекты не являются капитальными и размещены в соответствии с проектом освоения лесов от 2009 года. Согласно решению суда, арендатор земли обязан за свой счет снести возведенные на лесных землях объекты, привести участок в «пригодное состояние» и вернуть его минприроды Кубани.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что шансы у компании «Наукоград» оспорить тендер, безусловно, существуют, хотя они требуют тщательной правовой работы. «Отказ в обеспечительных мерах не является окончательным вердиктом по существу спора — это лишь промежуточное решение, означающее, что на данном этапе суд не увидел оснований для экстренного приостановления контракта. Компания может продолжить оспаривание результатов тендера в рамках основного производства по делу, акцентируя внимание на возможных нарушениях процедуры закупки со стороны министерства.

Ключевым станет доказательство того, что проведение тендера могло быть формальным или предвзятым, либо что его условия могли ограничивать конкуренцию.

Кроме того, если будут выявлены нарушения в документации или в ходе оценки заявок, это может стать основанием для признания торгов недействительными»,— считает эксперт.

По оценке старшего партнера юридической фирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Романа Ляпунова, решение о сносе не обсуждается: «Без вариантов: платить за снос придется тому, кто незаконно построил. Объект будет ликвидирован. Закон прямо позволяет властям снести самострой за свой счет, а затем взыскать расходы на демонтаж с нарушителя».

Роман Ляпунов добавляет, что истец заинтересован минимизировать свой финансовый ущерб. «Попытка оспорить тендер по мотиву несоразмерно высокой цены — это не затяжка исполнения решения, а законная защита от чрезмерных расходов. Суд, рассматривая такой спор, скорее всего, проверит обоснованность сметной стоимости: была ли она сформирована с учетом рыночных расценок, имелись ли реальные конкуренты на торгах, не заложены ли лишние работы. Если выяснится, что цена действительно существенно превышает разумную, то удовлетворение иска “Наукограда” будет в русле судебной практики и здравого смысла. В противном случае (если тендер проведен честно, и цена оправдана) у компании не останется оснований уклониться от возмещения этих затрат»,— резюмирует юрист.

Наталья Решетняк