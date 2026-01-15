В Сочи вырос спрос на школьные и учебные приложения в декабре 2025 года

Магазин приложений RuStore представил «Ъ-Сочи» рейтинг наиболее востребованных образовательных приложений в Сочи по итогам декабря 2025 года. Согласно данным платформы, в течение месяца жители курорта чаще всего устанавливали школьные сервисы, учебные тренажеры и цифровые образовательные платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стало приложение «Госуслуги Моя Школа». На втором месте оказался онлайн-дневник NetSchool, третью позицию занял тренажер для подготовки к экзамену по вождению «Билеты ПДД 2026». В число наиболее популярных также вошли интерактивная платформа для школьников «Учи.ру 1–4 класс», сервис для онлайн-курсов и коммуникации GetCourse, приложение для изучения иностранных языков «Полиглот 16», а также электронный дневник «Моя школа Дневник».

Для сравнения, в начале 2025 года структура спроса выглядела иначе. Тогда первое место занимал NetSchool, вторую позицию удерживал GetCourse, третьей была платформа «Учи.ру 1–4 класс». В пятерку также входили электронный дневник «Дневник.ру», сервис с готовыми домашними заданиями «ГДЗ: мой решебник», платформа корпоративного обучения iSpring Learn и приложение для изучения английского языка с карточками ReWord.

Ранее RuStore опубликовал рейтинг самых скачиваемых приложений в Сочи за декабрь 2025 года без отраслевой привязки. В нем лидировали мессенджеры, социальные сети и онлайн-банковские сервисы. Первое место занял мессенджер MAX, далее следовали «Госуслуги» и «СберБанк Онлайн». В пятерку также вошли OZON, «ВКонтакте», «Яндекс Браузер» и «VK Видео». В августе первым стало приложение «Госуслуги Моя школа», на втором месте оказался сервис «Учи.ру 1–4 класс», а третьим - NetSchool. В пятерку лучших также вошли DWG FastView и «Яндекс Практикум: онлайн-курсы». Среди популярных образовательных платформ пользователи выбирали «Дневник.ру», GetCourse и «Нетология Обучение Онлайн».

Как отметила главный редактор платформы Варвара Юмина, на протяжении года люди все чаще выбирали цифровые решения, которые помогают упростить их повседневные дела. Мессенджеры, онлайн-банки и социальные сети стали важной частью нашей ежедневной жизни, резюмировала госпожа Юмина.

Мария Удовик