95 гидов Ростовской области получили лицензии на экскурсионную деятельность

В Ростовской области 95 человек получили лицензии на ведение экскурсионной деятельности. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики.

В состав аттестационной комиссии входят сотрудники структурных подразделений минэкономразвития области и администрации Ростова-на-Дону, курирующие туристическую сферу, а также представители общественных объединений и образовательных учреждений — эксперты в области экскурсионной деятельности.

Генеральный директор ООО ТКФ «Рейна-Тур» Татьяна Нечепаева отметила, что количества специалистов явно недостаточно. «Мы готовим каждый год экскурсоводов, и сейчас набираем группу с 1 марта, чтобы к сезону могли пополнить их ряды»,— пояснила она.

По словам госпожи Нечепаевой, дефицит гидов ощущается круглогодично. Зимой поступали запросы на экскурсии от частных путешественников и отелей как по Ростову, так и по «золотому кольцу» региона — Азову, Новочеркасску, Старочеркасску, Таганрогу.

«Не скажу, что их было много, но иногда мы не могли найти экскурсоводов, потому что многие заняты, часто работают сами на себя, минуя туркомпании»,— отметила руководитель турфирмы.

Она добавила, что большинство турспециалистов трудится в разных профессиях, а по выходным или в удобное время проводят экскурсии. «Для кого-то это смена профессии, а для кого-то просто хобби»,— подчеркнула Нечепаева.

Валентина Любашенко