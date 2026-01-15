Вклад креативных индустрий в ВРП Кубани достиг 186 млрд рублей

По оценке властей Краснодарского края, темп роста креативных индустрий по итогам 2025 года составил 110%, а вклад в валовой региональный продукт оценивается на уровне 186,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«Чтобы обеспечить этой отрасли максимальные возможности для роста, в крае уже создана вся необходимая нормативно-правовая база. Мы заложили прочный фундамент, и теперь наша задача — помогать бизнесу реализовывать их самые амбициозные проекты на Кубани»,— отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

По статистике Росстата, ядро креативного сектора Кубани составляют пять направлений: IT-разработка, гастрономия, реклама, архитектура и исполнительские искусства. Они формируют почти 80% креативной экономики региона.

Системная поддержка региона, насчитывающая более 20 мер, обеспечивает развитие креативного бизнеса в крае. По данным администрации, в их число входят рибейты и инвестиционный налоговый вычет в размере до 70%. Такие специализированные организации, как Фонд развития бизнеса, Фонд микрофинансирования, Фонд развития инноваций и Центр поддержки экспорта, оказывают помощь предпринимателям.

Кроме того, в Краснодарском крае сформирован реестр субъектов креативных индустрий с целью адресной поддержки. Войти в него могут зарегистрированные в РФ физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, которые ведут на территории региона деятельность из утвержденного федеральным законом перечня. Важными условиями являются: отсутствие статуса иностранного агента или иностранной компании, непричастность к экстремизму и терроризму. Юридические лица должны быть действующими и не находиться в стадии ликвидации или банкротства. Для того чтобы быть включенным в реестр, необходимо обратиться с заявлением и документами в краевое министерство экономики.

Алина Зорина