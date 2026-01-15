Юрий Бурлачко рассказал о новых социально значимых законах на Кубани

С 1 января 2026 года на территории Краснодарского края вступил в силу пакет новых законов, направленных на поддержку различных категорий граждан. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

По словам спикера кубанского парламента, новые меры поддержки многодетных семей включают предоставление краевого материнского капитала при рождении третьего и последующих детей, тогда как ранее выплату можно было получить только единожды. Дети-инвалиды до 23 лет теперь учитываются в составе многодетной семьи.

«Теперь местом жительства многодетной семьи в Краснодарском крае признается место жительства одного из родителей. При этом меры соцподдержки будут предоставляться только членам семьи, проживающим на территории региона»,— сообщил также господин Бурлачко.

Расширена материальная помощь учителям и педагогам. Размер ежемесячной дополнительной выплаты педагогам увеличен на 5 тыс. руб.: воспитатели детсадов будут получать 10 тыс., школьные учителя — 15 тыс. руб. С этого года доплата в 3 тыс. руб. положена педагогам до 35 лет и студентам педагогических специальностей, допущенным к работе с детьми.

Кроме того, расширен перечень оснований для присвоения краевого звания «Ветеран труда». Теперь при его присвоении учитываются ведомственные знаки, учрежденные Центральным банком РФ.

Вячеслав Рыжков