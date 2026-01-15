После снегопадов в Краснодаре начались подтопления

В Краснодаре коммунальные службы приступили к ликвидации подтоплений на дорогах, возникших в результате потепления после снегопадов, сообщил замглавы города Владимир Архипов. Его слова цитирует пресс-служба администрации города.

Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

В минувшие выходные в краевой столице прошли проливные дожди, за которыми с ночи понедельника последовали снегопады. За первые полдня осадков выпало до 15 см, в отдельных районах региона — половина месячной нормы. 12 января международный аэропорт Краснодара временно приостанавливал обслуживание рейсов из-за усиления снегопада и недостаточного сцепления на взлетно-посадочной полосе.

Ранее, по словам господина Архипова, отрицательные температуры не позволяли проводить откачку воды с отдельных участков дорог. Сегодня водооткачивающая техника начала работу с утра в поселках Индустриальный, Калинино-1, на улице Переяславской и в микрорайоне Музыкальный.

В регионе на 15–16 января объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых снегопадов и усиления ветра.

Вячеслав Рыжков