Кубань заняла второе место по числу ДТП на СКЖД в 2025 году

Дагестан возглавил рейтинг по числу дорожно-транспортных происшествий на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в 2025 году, где зарегистрировано 14 аварий, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу СКЖД. Второе место заняла Кубань.

Всего на магистрали произошло 38 ДТП, в которых погибли пять человек, 17 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, в 2024 году число аварий было таким же, однако погибли девять человек, травмы получили 16.

Кроме Дагестана, наибольшее количество аварий зафиксировано в Краснодарском крае — девять, в Ростовской области — шесть, Ставропольском крае — четыре, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — по две, в Чечне — одна.

На железнодорожных переездах СКЖД зарегистрировано около 850 нарушений правил дорожного движения. В рамках профилактических мероприятий железнодорожники совместно с ГИБДД провели 470 рейдов, по итогам которых к административной ответственности привлечены 96 водителей, включая штрафы и лишение прав.

Вячеслав Рыжков