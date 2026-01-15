В праздники половина всех турпоездок в ЮФО пришлась на Краснодарский край

В новогодние праздники туристический поток в Южном федеральном округе сосредоточился в Краснодарском крае. По данным сервиса «Туту», регион принял на себя 50% поездок по округу. Ростовская область обеспечила треть перемещений, Волгоградская — около 11%, пишет «Эксперт Юг».

По словам директора по развитию партнерской сети «Туту» Эмиля Зиядинова, популярность Краснодарского края объясняется круглогодичными курортами, морскими прогулками и горнолыжными комплексами, а также удобной транспортной доступностью как по железной дороге, так и воздушным транспортом.

При этом большинство путешественников, 67% предпочли железнодорожный транспорт. В пятерку самых востребованных городов для новогодних каникул вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Вячеслав Рыжков