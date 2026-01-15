Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На уборку снега в Ростове выйдет 114 спецмашин

С утра в Ростове-на-Дону началась противогололедная обработка дорог и тротуаров. В ней было задействовано 86 единиц спецтехники. Всего на уборку дорог и тротуаров от снега в течение дня выйдет 114 уборочных машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает главы города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

Ручную уборку снега проводят 380 человек.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Ростове продлится до конца суток.

Наталья Белоштейн

