На уборку снега в Ростове выйдет 114 спецмашин
С утра в Ростове-на-Дону началась противогололедная обработка дорог и тротуаров. В ней было задействовано 86 единиц спецтехники. Всего на уборку дорог и тротуаров от снега в течение дня выйдет 114 уборочных машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает главы города Александр Скрябин.
Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина
Ручную уборку снега проводят 380 человек.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Ростове продлится до конца суток.