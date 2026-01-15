Аэропорт Сочи исполнил предупреждение ФАС

Крупнейшие аэропорты Волгограда, Горно-Алтайска, Калининграда, Челябинска и Сочи исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы и отменили отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров. Об этом сообщили в ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Ранее служба совместно с Минтрансом и Генпрокуратурой проанализировала практику взимания дополнительных сборов с авиакомпаний в ряде аэропортов. Проверка показала, что операторы воздушных гаваней в Благовещенске, Волгограде, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Петропавловске-Камчатском, Самаре, Сочи, Тобольске и Челябинске самостоятельно устанавливали отдельный тариф за регистрацию пассажиров.

В ФАС напомнили, что тарифы на обслуживание пассажиров подлежат государственному регулированию, а расходы на регистрацию должны включаться в базовую стоимость соответствующей услуги. По итогам проверки служба выдала 15 предупреждений операторам аэропортов о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

Вячеслав Рыжков