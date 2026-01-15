На Дону количество обнаружений случаев майнинга выросло на 44%

В Ростовской области количество обнаружений случаев майнинга в 2025 году выросло на 44% год к году. По этому показателю регион занял пятое место среди городов ЮФО. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

По данным аналитиков, активнее всего незаконным майнингом занимались в Ростове-на-Дону, Таганроге и Аксае. Большая часть ферм располагалась в частном секторе. Почти 78% случаев вмешательства в работу приборов электроэнергии пришлись на трехфазные счетчики, которые используют в частных домах.

Эксперты отметили сезонную динамику: летом 2025 года количество взломанных счетчиков уменьшилось в пять раз по сравнению с весной того же года.

Наталья Белоштейн