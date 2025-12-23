Энергетики отсудили у воронежского КБХА еще 93 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил очередной иск местного поставщика электроэнергии ООО «ЭСК "Энергостандарт"» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Истец требовал взыскать с предприятия задолженность по договору поставки электроэнергии за июнь и июль 2025 года. Размер требований в процессе был уточнен и вырос с 61,6 млн руб. до 93,4 млн. Информация опубликована в картотеке арбитража.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

На 23 декабря также были назначены заседания по двум другим искам поставщика к КБХА. Общая сумма требований по ним изначально составляла 102,6 млн руб., но с учетом уточнений достигла 144,2 млн. Речь идет о взыскании пени за период с апреля по сентябрь этого года. Решения суда в картотеке пока не опубликованы.

По данным Rusprofile, ООО «ЭСК "Энергостандарт"» зарегистрировано в 2017 году в Воронеже с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. С сентября гендиректором и единственным собственником предприятия является Елена Тюкина. В 2024 году выручка компании составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 49 млн руб. АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 21,4 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директором предприятия является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели организации не раскрываются. По данным Rusprofile, на текущий момент КБХА выступает ответчиком в 92 арбитражных делах на сумму 1 млрд руб. В отношении предприятия возбуждено 1 085 исполнительных производств на 3 млрд руб. Остаток задолженности составляет 1,3 млрд руб.

Всего стороны 11 раз встречались в Арбитражном суде Воронежской области за последние два года. Восемь заявлений поступили в 2025-м.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале декабря «Энергостандарт» подал еще три иска к КБХА. Совокупные требования по ним составляют 58,8 млн руб. По состоянию на 23 декабря все заявления приняты к производству, дела назначены к судебному разбирательству. Следующие заседания по ним пройдут 21 и 27 января 2026 года.

Денис Данилов