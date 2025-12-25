Суд взыскал с воронежского КБХА около 90 млн рублей в пользу энергетиков

Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил требования ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») и постановил взыскать с предприятия 88,4 млн руб. пени. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Оба спора касались начисления неустоек по обязательствам, связанным с энергоснабжением. В рамках первого спора суд обязал КБХА выплатить 72,2 млн руб. пени, начисленной за период с 21 мая 2024 года по 12 сентября 2025 года. В удовлетворении оставшейся части требований истцу было отказано. Изначально «Энергостандарт» заявлял иск о взыскании 98,2 млн руб. пени, однако в ходе рассмотрения дела скорректировал сумму требований, увеличив их до 115,5 млн руб. (за счет новой просрочки).

Кроме того, был рассмотрен еще один иск энергосбытовой компании, поданный в тот же день — 31 июля. Во втором деле энергетики заявили требования о взыскании с КБХА 23,2 млн руб. пени (при изначальных 5 млн руб. — также была включена просрочка) за период с 11 апреля по 12 сентября этого года. По итогам рассмотрения требования удовлетворены частично — на 16,1 млн руб. пени. В остальной части заявленных требований также отказано.

По данным Rusprofile, ООО «ЭСК "Энергостандарт"» зарегистрировано в 2017 году в Воронеже с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Гендиректор и единственный собственник — Елена Тюкина. В 2024 году выручка составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 49,3 млн руб. АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 23,2 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. Актуальные финпоказатели не раскрываются.

В начале недели стало известно, что Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил другой иск этого поставщика электроэнергии к КБХА. Всего стороны 11 раз встречались в воронежском арбитраже за последние два года. Восемь заявлений поступили в 2025-м.

