В Краснодаре 15 января для уборки снега с улиц задействуют 46 единиц техники

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов отчитался о работе дорожных служб города в условиях зимней погоды. По его словам, с 9:00 14 января до 8:00 15 января на улично-дорожной сети был выполнен комплекс работ по зимнему содержанию, к которым привлекли 53 единицы спецтехники, включая 43 комбинированные дорожные машины, а также грейдеры и погрузчики, передает пресс-служба администрации Краснодара.

За прошедшие сутки дорожники использовали свыше 1 тыс. т песко-соляной смеси. Обработка и очистка проводились на основных магистралях, дорогах первой и второй категорий, подъездах к социальным объектам и садоводческим товариществам, откуда осуществляется школьный подвоз.

Как сообщил господин Архипов, в течение 15 января планируется задействовать 46 единиц техники. С учетом повышения температуры воздуха основные работы будут сосредоточены на сдвигании снега с проезжей части и разрушении образовавшейся ледяной корки.

Вячеслав Рыжков