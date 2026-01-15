Мэр Ялты возмутилась действиями Киева из-за задержания директора школы

Украинские власти задержали в Киеве директора ялтинской школы №14 Светлану Турлакову, которая приехала навестить больную мать. Об этом сообщило министерство образования Республики Крым.

Мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале выразила возмущение арестом педагога. «Прекрасный педагог! 46 лет стажа, учитель математики, в должности директора последние 14 лет. Возмущает — да, удивляет — нет. Преступный режим преследует не преступников. Все шиворот-навыворот»,— написала она в своем Telegram-канале.

Светлана Турлакова работает преподавателем математики и руководит образовательным учреждением на протяжении полутора десятков лет.

Анна Гречко