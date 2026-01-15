Politico: Каллас предложила начать пить из-за мировой нестабильности

Глава евродипломатии Кая Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила, что наступил «подходящий момент» для употребления алкоголя. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Omar Havana / Reuters Кая Каллас

Фото: Omar Havana / Reuters

По данным издания, госпожа Каллас пояснила, что хотя она и не злоупотребляет спиртным, с учетом текущих событий в мире, «возможно, настало время начать» выпивать. Пресс-секретарь политика пока никак не прокомментировала информацию.

Как уточняет Politico, Кая Каллас выступала примерно в то же время, когда проходила встреча глав МИДов Гренландии и Дании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, однако ее власти исключают возможность присоединения острова к США. Кая Каллас говорила, что «Гренландия принадлежит ее жителям». Она также заявила об ухудшении отношений Евросоюза и США.