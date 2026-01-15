Краснодарца осудили на 5,6 года за стрельбу около гимназии

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор Игорю Дьяченко, осужденному за стрельбу вблизи гимназии №92 в Краснодаре. Судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела решение Октябрьского районного суда и признала необходимым усилить наказание по совокупности статей о угрозе убийством, умышленном повреждении имущества, хулиганстве с применением оружия и незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установили суды, утром 24 января 2025 года фигурант Дьяченко, находясь рядом с образовательным учреждением, вступил в конфликт с мужчиной, с которым ранее поссорился. В ходе перепалки он произвел выстрел в автомобиль Toyota Land Cruiser оппонента, повредив ветровое стекло задней двери. В момент выстрела на переднем сиденье машины находился ребенок. При этом оружие, использованное подсудимым, хранилось незаконно. Вину обвиняемый Дьяченко не признал, заявив, что конфликт возник из-за парковки, а показания потерпевшего назвал оговором.

Первоначально районный суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован обеими сторонами: осужденный настаивал на оправдании, гособвинение — на ужесточении санкций. Апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры и увеличила срок наказания до 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков