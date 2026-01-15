«Недвижимость кажется супернеликвидным активом»

Средние ставки по вкладам опустились ниже 14,5%, достигнув, как отмечают эксперты, минимума с конца 2023-го. В целом за минувший год они упали почти на 7 процентных пунктов вслед за ставкой ЦБ (в прошлом январе ставки по депозитам достигали 21%). Банки в своей депозитной политике исходят из дальнейшего падения «ключа». О том, стоит ли в такой ситуации переходить из депозитов в иные инструменты, «Ъ-Кубань» рассказал директор филиала «Цифра брокер» в Краснодаре Иван Пташник. Мнение эксперта не является финансовой рекомендацией.

Иван Пташник

Фото: предоставлено автором

«В 2026 году рынок депозитов, как и всегда до этого, будет следовать за ключевой ставкой ЦБ. Учитывая, что цели по ней у ЦБ и многих аналитических агентств находятся в районе 14-12% в этом году, не приходится сомневаться, что и ставки по депозитам окажутся в этом же диапазоне.

В теории такое снижение должно сочетаться с замедлением инфляции для того, чтобы покупательская способность денег для владельцев капитала сохранялась на одном уровне. Тем не менее большинство тех, кто размещает депозиты, сегодня могут обнаружить, что они больше не приносят реального дохода с учетом инфляции их личной потребительской корзины. В связи с эти с этим логичен вопрос поиска альтернатив.

И тут важно сохранить приемлемый уровень доходности, не взваливая на себя излишних рисков. В этом случае такие простые инструменты как облигации и дивидендные акции будут прекрасной альтернативой.

Облигации помогут сформировать постоянный денежный поток, для тех, кому это важно. Кроме того, ввиду планируемого снижения ключевой ставки позволят зафиксировать доходность в 16-18% на ближайшие несколько лет.

Акции крупных российских компаний в нынешних условиях очень дешевы и могут, помимо регулярных дивидендов, принести своим владельцам существенный рост в недалеком будущем.

Золото и валюта, в текущих реалиях кажутся сомнительными инструментами ввиду уже состоявшегося роста, с одной стороны, и ограниченности применения, с другой.

Недвижимость кажется супернеликвидным активом, учитывая объем спроса на вторичном рынке и ужесточение программ льготной ипотеки. Проблемы и риски криптовалют слишком значимы и фундаментальны.

Как финансист считаю, что для подавляющего числа наших сограждан имеет смысл обратить внимание на рынок ценных бумаг. Приобретая доли в бизнесе российских компаний, продуктами которых мы пользуемся как клиенты, мы, с одной стороны, имеем возможность получать часть прибыли этих компаний. С другой стороны, если компания работает эффективно, и спрос на ее продукцию или услуги высок, то наш капитал, вложенный в нее, будет расти вместе с ней.

Уход в депозиты, с которых мы начали, разумеется, тоже имеет место, и он способен решать ряд тактических и коротких задач. Особенно если деньги, вложенные на месяц, два, три, шесть, зарезервированы под какую-либо крупную покупку».