Великобритания эвакуировала посольство в Иране

Великобритания временно закрыла свое посольство в Иране, передает Reuters сообщение правительства королевства. Посол и весь консульский персонал были эвакуированы. Решение приняли, руководствуясь безопасностью людей, сообщили в правительстве.

С конца декабря в стране проходят массовые акции протеста. Их участниками стали предприниматели и студенты, недовольные экономической политикой властей, ростом цен и резким падением курса риала к доллару. Митинги переросли в беспорядки и столкновения протестующих с силовиками.

Ранее власти Германии рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана, а власти Польши, Италии и Испании призвали своих граждан немедленно покинуть страну «любыми доступными способами». Кроме того, британские и американские военнослужащие были выведены с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за опасений возможных боевых действий. Войска Великобритании также были эвакуированы с баз в Ираке.

Вечером 14 января Reuters со ссылкой на европейские источники сообщило, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов в качестве ответа на действия Тегерана по подавлению массовых протестов. По информации The Wall Street Journal, союзникам на Ближнем Востоке американская сторона сообщила, что нанесение удара «скорее вероятно, чем нет».

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Протесты охватили около 50 городов

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

