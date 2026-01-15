Великобритания эвакуировала посольство в Иране

Великобритания временно закрыла свое посольство в Иране, передает Reuters сообщение правительства королевства. Посол и весь консульский персонал были эвакуированы. Решение приняли, руководствуясь безопасностью людей, сообщили в правительстве.

С конца декабря в стране проходят массовые акции протеста. Их участниками стали предприниматели и студенты, недовольные экономической политикой властей, ростом цен и резким падением курса риала к доллару. Митинги переросли в беспорядки и столкновения протестующих с силовиками.

Ранее власти Германии рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана, а власти Польши, Италии и Испании призвали своих граждан немедленно покинуть страну «любыми доступными способами». Кроме того, британские и американские военнослужащие были выведены с авиабазы Аль-Удейд в Катаре из-за опасений возможных боевых действий. Войска Великобритании также были эвакуированы с баз в Ираке.

Вечером 14 января Reuters со ссылкой на европейские источники сообщило, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов в качестве ответа на действия Тегерана по подавлению массовых протестов. По информации The Wall Street Journal, союзникам на Ближнем Востоке американская сторона сообщила, что нанесение удара «скорее вероятно, чем нет».