Lufthansa временно ограничила полеты в Иран и Ирак

Авиаконцерн Lufthansa временно ограничил полеты в Иран и Ирак из-за обострения ситуации в регионе. Кроме того, до 19 января авиакомпания будет выполнять только дневные рейсы в израильский Тель-Авив и иорданский Амман, передает Reuters.

Пассажиры будут автоматически перебронированы на альтернативные рейсы. Экипажи, выполняющие рейсы в Израиль и Амман, не будут оставаться на ночь в пунктах назначения.

После того как авиаперевозчик объявил об этом решении, власти Германии также выпустили директиву, рекомендующую национальным авиакомпаниям избегать иранского воздушного пространства. Итальянская авиакомпания ITA Airways, входящая в группу Lufthansa, также приостановит ночные рейсы в Тель-Авив до 20 января. На прошлой неделе другие перевозчики, включая Flydubai и Turkish Airlines, уже отменили несколько рейсов в Иран, отмечает Reuters.

В Иране сейчас проходят протестные акции, которые начались 28 декабря прошлого года. Причиной стали рост цен и резкое падение курса риала к доллару. По данным Reuters, в ходе разгона протестов погибли около 2,6 тыс. человек, включая сотрудников силовых структур. 13 января президент США Дональд Трамп созвал совещание по вопросам нацбезопасности, чтобы обсудить варианты реагирования на действия иранского руководства. 14 января американская сторона провела переговоры с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви.

