ХК «Сочи» крупно проиграл «Металлургу»

Хоккейный клуб «Сочи» в Магнитогорске потерпел поражение от местного «Металлурга» в матче 42-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Пути оппонентов уже пересекались в этом сезоне. На домашнем льду «черноморцы» потерпели чувствительное поражение со счетом 1:6. Перед этим туром уральская команда единолично лидировала в Восточной конференции с солидным отрывом.

Счет в этом противостоянии уже на четвертой минуте открыл защитник «Металлурга» Робин Пресс. Первый период прошел под преимуществом хозяев, перебросавших соперника (15:2). Следующей шайбы зрителям пришлось ждать до 28-й минуты, когда в большинстве отличился нападающий магнитогорцев Дмитрий Силантьев. Вскоре Александр Петунин точным броском укрепил преимущество «Металлурга».

В третьем периоде хозяева еще шесть раз поразили ворота «леопардов». Сначала Руслан Исхаков не оставил шансов голкиперу южан Павлу Хомченко. В одной из следующих атак американский нападающий «Металлурга» Дерек Барак сделал счет крупным. Затем по одной шайбе в свой актив записали Сергей Толчинский, Никита Михайлис, Люк Джонсон и Владимир Ткачев. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:9.

После 42 матчей «Сочи» имеет в активе 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 16-го января в Санкт-Петербурге сыграют против СКА. Будущий соперник с 51 баллом идет на седьмом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев