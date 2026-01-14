Кассация поддержала решение о демонтаже самостроя в Сириусе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решений о сносе самовольных строений, возведенных в границах федеральной территории «Сириус». Речь идет о земельном участке площадью более 1 тыс. кв. м, расположенном в Адлерском районе Сочи и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установили суды, собственник участка возвел на нем жилой дом, а также капитальные и разборные объекты, используемые для предпринимательской деятельности, с нарушением требований земельного законодательства, градостроительных регламентов и строительных норм. Эти обстоятельства были подтверждены в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Адлерский районный суд Сочи, а затем Краснодарский краевой суд признали все возведенные на участке объекты самовольными постройками. Владельцу было предписано в двухмесячный срок снести и демонтировать капитальные и временные сооружения. В отношении жилого дома суд обязал либо снести объект, либо привести его в соответствие с разрешенными параметрами использования участка.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, ответчик подал кассационную жалобу, настаивая на ошибочности выводов нижестоящих судов. Однако судебная коллегия кассационного суда, изучив материалы дела, не нашла оснований для ее удовлетворения. Решения предыдущих инстанций были признаны законными и обоснованными и оставлены без изменений.

В 2025 году в Сочи количество случаев самовольного строительства уменьшилось до 220–230 объектов, что на 15–20% меньше, чем в прошлом году. В 2023 году в Сочи было обнаружено более 675 самостроев, а в 2024 году их число сократилось почти вдвое — до менее 300. В 2025 году снижение продолжилось на 15–20%.

Мария Удовик