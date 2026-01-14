Жительница Волгодонска потеряла 550 тысяч рублей на фальшивых инвестициях

Жительница Волгодонска потеряла около 550 тыс. руб., инвестируя через поддельное приложение по совету лжеброкера, который связался с ней в мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 31-летняя горожанка обратилась в дежурную часть Отдела полиции № 1 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» с заявлением о кибермошенничестве.

В конце августа потерпевшей позвонил неизвестный, который представился биржевым брокером и предложил вложить денежные средства. Получив согласие, мошенник отправил ссылку для установки специального приложения. После регистрации на виртуальной платформе женщина сделала первоначальный взнос. Курировавший ее лжеброкер пообещал сверхприбыль и посоветовал вложить максимальную сумму.

Спустя время вложенные средства вернулись владелице с дополнительным доходом. Около четырех месяцев гражданка под руководством инвестиционных кураторов переводила деньги на предоставленные ей неизвестные счета. За этот период потерпевшая перевела на виртуальные счета все свои накопления.

Когда она решила вывести деньги, куратор сообщил, что это пока невозможно, и потребовал дополнительных вложений. Осознав обман, женщина обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий для установления и задержания подозреваемых.

Валентина Любашенко