Над территорией Краснодарского края днем сбили 12 БПЛА

В период с 13:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 12 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 11 — над акваторией Азовского моря, семь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Курской областью и два — над территорией Республики Крым.

Вячеслав Рыжков