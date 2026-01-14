ФАС проверит цены на овощную продукцию, производимую на Кубани и еще в 3 регионах

Федеральная антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям овощей закрытого грунта, сообщается на сайте ведомства. Проверка затронула компании, входящие в группы «ЭКО-культура», РОСТ и «Магнит», владеющие тепличными хозяйствами в Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, ФАС обратилась к производителям, работающим в составе групп «Горкунов», «Теплицы регионов» и «Мое лето». От компаний требуется предоставить сведения об объемах производства и реализации продукции, структуре себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.

В службе отметили, что по итогам анализа полученной информации при наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Вячеслав Рыжков