В Аксайском районе перекрыли движение по правой полосе на трассе М-4

На 1052 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе затруднено движение в южном направлении. Ограничения действуют на участке протяженностью около 1 км. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Правая полоса движения полностью перекрыта. Автомобили проезжают участок по левой полосе, что приводит к образованию заторов. В связи с этим водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом сложившейся ситуации на дороге. Сроки восстановления движения на трассе не уточняются.

Константин Соловьев