Суд запретил деятельность совладельца «Кириешек» в России

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск о запрете деятельности Игоря Семенова — совладельца АО «Кондитерус Ком» (головная компания ГК «КДВ», владеющая брендами «Яшкино», «Кириешки», «Хрустящий картофель»; признана экстремистской и запрещена). Инстанция обратила в доход государства акции АО, принадлежащие ответчику. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Об иске Генпрокуратуры к бизнесмену ранее сообщил «Интерфакс». Надзорный орган счел, что, если господин Семенов продолжит владеть акциями, то владелец «КДВ» Денис Штенгелов продолжит получать дивиденды от работы ГК, а также опосредованно управлять холдингом.

В октябре 2025 года суд признал экстремистским объединением и обратил в доход государства имущество Дениса Штенгелова, а также его отца Николая Штенгелова. По версии Генпрокуратуры, Штенгелов-младший поставлял ВСУ продовольствие после начала спецоперации, а его отец с 2014 года оказывал финансовую помощь украинским националистическим батальонам.

В целях ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности России по решению суда в казну государства изъяты 18 % акций АО «Кондитерус Ком» рыночной стоимостью 7,4 млрд. рублей. Эта компания является головной в холдинге «КДВ», включающем более 70 предприятий в России и за рубежом.

Корпорация является монополистом на рынке легких закусок и кондитерских изделий. Ее капитализация оценивается в 497 млрд. рублей, ежегодный доход - 756 млрд. рублей, а валовая прибыль - 139 млрд. рубей.

По ходатайству прокурора суд обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.

Никита Черненко