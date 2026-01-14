Кассация подтвердила законность сноса самостроев в Сириусе

Кассационный суд подтвердил законность сноса самовольных построек на территории федерального округа «Сириус» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На земельном участке площадью более 1000 кв. м в Адлерском районе собственник возвел жилой дом и объекты для ведения бизнеса с нарушением земельного и градостроительного законодательства, что установили суды нижестоящих инстанций.

Адлерский районный суд и поддержавший его Краснодарский краевой суд признали капитальные и разборные строения самовольными и обязали владельца снести их в течение двух месяцев либо привести жилой дом в соответствие с разрешенными параметрами.

Не согласившись с решениями, собственник обратился с кассационной жалобой в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Судебная коллегия, изучив материалы дела, отклонила доводы ответчика и оставила решения нижестоящих судов без изменений.

Вячеслав Рыжков