В промзоне Мясниковского района ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Мясниковском районе Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников, в результате которой пострадали жилые и производственные здания. Режим объявлен на территории юго-восточной промзоны села Чалтырь. Об этом сообщил глава администрации Мясниковского района Андрей Торпуджиян в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Режим, кроме того, ввели на территории пострадавших домовладений в хуторе Ленинаван и садовых участков на территории СНТ «Факел СКВО».

«Сотрудники полиции обеспечили безопасность, оцепив места происшествий, а пострадавшим от падения обломков БПЛА была оказана необходимая медицинская помощь. К счастью, жертв среди людей нет, и их жизни ничего не угрожает», — написал чиновник.

Домовладение в хуторе Ленинаван и садовый дом на территории «Факел СКВО» полностью утрачены из-за падения обломков взрывоопасных предметов, сообщил глава районной администрации. Кроме того, повреждены три объекта производственного и складского назначения на территории промзоны в Чалтыре.

Константин Соловьев