«Обострение конкуренции затруднит малым предприятиям выход в онлайн-сегмент»

В 2026 году в России вступит в силу Федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». По мнению авторов документа, он направлен на то, чтобы укрепить и урегулировать отношения между операторами, партнерами и пользователями цифровых платформ. Новый закон кардинально изменит правила работы дистанционной торговли и маркетплейсов, считает федеральный куратор по маркетплейсам, эксперт Ростовского регионального отделения «Опоры России» Яна Гомжина:



«Первоначально онлайн-платформы опирались на механизмы саморегулирования: электронные площадки устанавливали правила, часто меняли их без уведомления покупателей и селлеров. Например, в августе 2025 года Wildberries, в целях защиты от “потребительского экстремизма”, вводила оплату за доставку до пункта выдачи заказов (ПВЗ) в размере 50 руб., цена товара при добавлении в корзину увеличивалась, невзирая на рейтинг покупателя. Но после многочисленных жалоб со стороны пользователей такое “нововведение” отменили.

Согласно новому закону, радикальным образом меняются методы и формы работы маркетплейсов — все посреднические цифровые платформы должны зарегистрироваться в государственном реестре. Государство внедряет новую торговую модель.

Для мелких поставщиков легализация станет нерентабельной. Это приведет к исчезновению “карго”-схем и усилению налогового контроля. На платформах останутся полноценные бизнесы и бренды, а освободившиеся ниши займут фабричные производители.

Новые правила обязывают продавцов предоставлять сертификаты качества на товары. Торговые площадки теперь имеют право требовать от селлеров необходимые документы и информацию о маркировке продукции. Также платформы будут регулярно передавать в ФНС сведения о доходах всех своих участников — от юрлиц до самозанятых. Кроме того, маркетплейсы лишены права проводить акции за счет партнеров без их предварительного согласия.

Важным изменением станет отмена с 2026 года патентной системы для торговли через интернет-платформы. Это обусловлено сложностями в обеспечении прямого взаимодействия между продавцом и покупателем. Иностранным поставщикам, реализующим товары россиянам, предстоит самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДС. Это потребует постановки на учет в отделениях ФНС России.

Кроме того, есть опасения, что из-за новых требований к экспедиторским компаниям, в частности, обязательного досмотра грузов и перехода на электронный документооборот, могут вырасти тарифы на грузоперевозки, а вместе с ними — и цены на товары. Особенно пострадают импортные позиции и отечественная продукция, которую везут на большие расстояния внутри страны.

В ближайшем будущем в сегменте e-commerce будет преобладать динамическое ценообразование: цены будут меняться в зависимости от спроса и активности конкурентов в реальном времени. Искусственный интеллект (ИИ) станет частью сервисов — для поиска и сравнения товаров различных поставщиков. Также набирает обороты фиджитал-стратегия, которая сочетает преимущества онлайн- и офлайн-покупок.

Согласно прогнозам, в 2026 году российский рынок электронной коммерции достигнет показателя 5,5-6 трлн руб., что эквивалентно примерно 20% от общего объема розничных продаж. Ожидается, что онлайн-сегмент Ростовской области продемонстрирует схожую тенденцию роста (до 15-20%). Для сравнения, в 2025 году доля онлайн-продаж в регионе достигла 8,9%. По мнению экспертов отрасли, ключевыми драйверами роста являются расширение товарного предложения, проникновение цифровых торговых площадок в небольшие населенные пункты и на село.

Кроме этого, потребители в РФ вообще и на Дону, в частности, все больше привыкают к удобству онлайн-покупок. Этот тренд будет только усиливаться.

С одной стороны, в регионе росту объемов e-commerce способствует реализация проектов отечественных игроков: развиваются сети ПВЗ, открываются современные склады и логистические центры.

С другой стороны, для малых и средних предприятий (МСП) выход в онлайн-сегмент затруднит обострение конкуренции. Они столкнуться с необходимостью увеличения затрат на логистику и продвижение, инвестирования в аналитические инструменты и маркетинговые стратегии.

Кроме того, вполне возможно, что для успешного развития в онлайн-секторе в условиях растущей конкуренции представителям МСП придется пересматривать ассортимент, использовать специализированные маркетплейсы или кооперироваться с другими малыми предприятиями».