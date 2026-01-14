Курский подросток получил восемь лет лишения свободы за попытку поджога школы

Второй западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии 17-летнего жителя Курской области. Он был признан виновным в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), публичных призывах к его осуществлению (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — до семи лет лишения свободы), а также в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — до 20 лет лишения свободы). Несовершеннолетнему также на три года запретили администрировать интернет-ресурсы. Об этом сообщили в Следкоме.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что 10 января 2025 года фигурант, состоявший в запрещенном в России террористическом движении, разместил в интернете файл с призывами к совершению терактов и оправданием терроризма. В тот же день, находясь у школы №54 в Курске, подросток разбил стекло припаркованного автомобиля, после чего повредил стекло входной двери учебного заведения и попытался поджечь здание. В итоге возгорание не произошло по независящим от него обстоятельствам.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что у входа в школу подросток оставил сумку с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига. Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, он намеревался устроить пожар на первом этаже. Фигуранта задержали в течение часа после попытки проникновения, а через двое суток взяли под стражу.

Кабира Гасанова