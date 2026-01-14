В Новочеркасске выявили нарушение правил зимней уборки у 13 организаций

В Новочеркасске инспекция выявила нарушения требований по зимней уборке у 13 товариществ собственников жилья и управляющих компаний из 195 проверенных организаций. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка установила, что только треть организаций качественно выполняет обязанности по очистке придомовых территорий от снега и льда. Остальные компании не соблюдают установленные нормативы или несвоевременно проводят работы.

Все управляющие компании и ТСЖ получили уведомления о необходимости устранить выявленные недостатки. Однако повторная проверка показала, что ряд организаций не выполнил предписания. В список нарушителей вошли УК «Монолит», УК «Таврида», УК «Горжилэксплуатация», ТСЖ «Тополь-1», ТСЖ «Баклановский, 99», ТСЖ «Олимп», ТСЖ «Петрова, 23», ТСЖ «Петрова, 271», ТСЖ «Трамвайная, 5», ЖКХ «Звезда», ТСН «Западный», ЖСК «Старт» и ЖСК «19 Весна».

Организациям поручено немедленно организовать расчистку придомовых территорий, обеспечить своевременную посыпку тротуаров и проездов.

Константин Соловьев