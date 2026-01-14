Семь рейсов в аэропорту Краснодара задерживаются более чем на сутки

В международном аэропорту Краснодара семь рейсов вылета задерживаются более чем на сутки, свидетельствуют данные онлайн-табло. Среди них три рейса в Москву, два в Санкт-Петербург и по одному — в Уфу и Казань. Все они должны были отправиться во вторник, 13 января, но вылет перенесен на среду из-за снегопада и угрозы беспилотных атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ранее Южная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Краснодар — Уфа, вызванной ограничениями работы аэропорта.

Снегопады в Краснодарском крае начались с ночи на понедельник. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС, 14 января ожидаются мокрый снег, гололед и налипание снега на проводах и деревьях, что квалифицируется как опасное явление. В среду днем Росавиация ограничила работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов; ограничения были сняты в 15:34 мск.

Вячеслав Рыжков