Иван Павленко назначен главой казначейства Ростова-на-Дону
Ростовская городская дума восьмого созыва на внеочередном заседании утвердила Ивана Павленко на должность начальника Муниципального казначейства донской столицы. Информация об этом размещена на официальном портале Думы.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Согласно опубликованным данным, господин Павленко имеет профильное образование — окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Финансы и кредит». Всю карьеру он строил в администрации города, занимая различные позиции в разных сферах деятельности. До официального назначения Павленко временно исполнял обязанности руководителя городского казначейства.