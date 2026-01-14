Иван Павленко назначен главой казначейства Ростова-на-Дону

Ростовская городская дума восьмого созыва на внеочередном заседании утвердила Ивана Павленко на должность начальника Муниципального казначейства донской столицы. Информация об этом размещена на официальном портале Думы.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, господин Павленко имеет профильное образование — окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Финансы и кредит». Всю карьеру он строил в администрации города, занимая различные позиции в разных сферах деятельности. До официального назначения Павленко временно исполнял обязанности руководителя городского казначейства.

Валентина Любашенко