Дорожный видеокомплекс начал работу в Матвеево-Курганском районе Дона

На автодороге между пос. Матвеево-Курган и с. Авило-Успенка начал работу комплекс фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

«Устройство размещено на участке 16 км 700 м. Камера будет контролировать превышение скоростного режима — допустимая скорость на данном отрезке составляет 90 км/ч. Также система зафиксирует нарушения правил использования ремней безопасности»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко