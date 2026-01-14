Прокуратура Кубани проверяет безопасность детей в школах на фоне снегопада

Прокуратура Краснодарского края выявила угрозу для детей в образовательных организациях региона в условиях продолжающихся снегопадов. Проверки показали скопления снега на крышах и ледяные образования, представляющие опасность для жизни и здоровья учащихся и сотрудников, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Снегопады в крае начались в ночь на понедельник. В Краснодаре за первые часы снег достиг толщины 15 см, в отдельных районах выпала почти половина месячной нормы осадков. 12 января международный аэропорт Краснодара приостанавливал обслуживание рейсов из-за ухудшения сцепления на взлетно-посадочной полосе. В ряде районов 13 и 14 января занятия в школах отменены.

«На территориях и в зданиях образовательных организаций скопились снежные массы и ледяные образования, создавая прямую угрозу для жизни и здоровья детей и работников»,— отметили в прокуратуре. В связи с нарушениями законодательства об обеспечении безопасности зданий и территорий образовательных учреждений органы надзора приняли меры реагирования. В учебных заведениях начали устранять выявленные опасности.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае создан оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. В последние дни от жителей поступает большое количество жалоб на работу коммунальных и дорожных служб, преимущественно из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. В отдельных районах ситуация остается напряженной. На 15 и 16 января в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого снегопада и усиления ветра.

Вячеслав Рыжков