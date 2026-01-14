В Ростовской области раскрыта кража золота на полмиллиона рублей

В Азове арестовали 32-летнего гражданина, который проник в ювелирный магазин и украл золотые изделия на сумму около 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, в начале декабря злоумышленник незаконно проник на территорию ювелирного магазина в городе Азове. Оказавшись внутри, он разбил стеклянные витрины и похитил золотые украшения, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и воровство местный житель. Как установили правоохранители, преступник сдал награбленное в местный ломбард, используя паспорт жены. Полицейские изъяли золото.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Валентина Любашенко