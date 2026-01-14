Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В КубГМУ обучаются более тысячи иностранных студентов

В Кубанском государственном медицинском университете обучаются более 1 тыс. иностранных студентов, представляющих 58 государств, в том числе страны Африки, Ближнего Востока и СНГ. Как сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе вуза, университет расширяет международное сотрудничество и готовит программы академической мобильности с зарубежными партнерами, предусматривающие стажировки, краткосрочные обмены и совместные образовательные модули.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Параллельно КубГМУ участвует в международных научных проектах, ведет совместные исследования, обменивается научными публикациями и взаимодействует с иностранными учеными в рамках грантовых программ. В дальнейшем в вузе планируют создать международные исследовательские группы и лаборатории, что, как рассчитывают в университете, позволит усилить его позиции на глобальной научной карте и повысить уровень медицинских исследований.

Вячеслав Рыжков

